4 lata dłużej w robocie i 8 lat krócej na emeryturze. Tak Polska dyskryminuje mę
W przypadku Polski zarówno w statystykach oczekiwanego czasu pracy jak i długości życia występuje rażąca nierówność pomiPIAN--A_A--KTYWNA
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W przypadku Polski zarówno w statystykach oczekiwanego czasu pracy jak i długości życia występuje rażąca nierówność pomiPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (17)
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Poza tym jest też ogrom zawodów, w których zdecydowanie dominują mężczyźni, a które mają wcześniejszy wiek emerytalny, jak górnicy, hutnicy, policja, straż itp.
Tylko Areczek z magazynu i przedsiębiorca ma tyrać, aż sobie kręgosłupa