To efekt tego, że przez dekady każda partia próbowała zdobyć głosy kobiet, nie potrafiąc nic zaproponować poza faworyzacją, a mężczyznom było to obojętne(no dobra, może było gdzieś na dziesiątym miejscu, jeżeli chodzi o wybór partii, na którą głosować).

Poza tym jest też ogrom zawodów, w których zdecydowanie dominują mężczyźni, a które mają wcześniejszy wiek emerytalny, jak górnicy, hutnicy, policja, straż itp.

Tylko Areczek z magazynu i przedsiębiorca ma tyrać, aż sobie kręgosłupa Pokaż całość