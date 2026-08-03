Marokański żołnierz rzuca kamieniem w marokańczyka wracającego z Ceuty
Marokański żołnierz rzuca kamieniem w marokańczyka który najpierw dostał się nielegalnie do Ceuty a teraz próbuje z niej wrócić z powrotem do Maroka. Chyba nie są zbyt mile widziani w swoim własnym kraju.zeszyt-w-kratke
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Komentarze (29)
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Jeżeli by tak było to by w niego rzucił granatem... ¯\(ツ)/¯
@darksaber: Przecież wcześniej oni wszyscy byli w Maroku. Jak niby do Ceuty się dostali?
https://x.com/Ameen10101/status/2084040173374124359/video/1
Połowa idiotów chwali gościa z kamieniem bo myślą że to Hiszpan broniący ojczyzny xd
A JAK BYK NAPISANE ZE TO MAROKANIEC W MAROKAŃCA RZUCA (╯°□°）╯︵ ┻━┻