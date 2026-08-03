Jak ktoś myśli że testy na prawo wyborcze jest zbędny to musi przeczytać komentarze na X.



Połowa idiotów chwali gościa z kamieniem bo myślą że to Hiszpan broniący ojczyzny xd



A JAK BYK NAPISANE ZE TO MAROKANIEC W MAROKAŃCA RZUCA ( ╯ ° □ ° ） ╯ ︵ ┻ ━ ┻