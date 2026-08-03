Ale jak to szpital ma odpowiedzieć? Budynek ma zacząć gadać jak w kreskówce, czy jednak ma on jakąś twarz, imię i nazwisko?

Wspaniałe czasy nastały, w których piętnuje się chęć poprawy, a złodziei, cwaniaków i malwersantow nawet w mediach chroni.

Zaraz się okaże, że nagonka na samych lekarzy to pikuś, bo brali 40% uposażenia wpisanego w papier, a resztę "szpital" w osobie dyrektora, czy tam innej osoby decyzyjnej.