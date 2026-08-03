Szef SOR kończy współpracę z Włocławskim szpitalem po zwolnieniu sygnalisty
Kolejne trzęsienie ziemi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Szef SOR odchodzi i przyznaje ze glowna przyczyna jest zwolnienie sygnalisty ktory poinformowal o nieprawidlowosciach w szpitalu i krotko po tym "w nagrode" zostal zwolnionyDorodny_Wieprz
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Komentarze (19)
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Jak ludzie mają wierzyć w instytucję sygnalisty skoro osoba informująca o problemach i nieprawidłowościach jest zwalniania ("za porozumieniem stron"), a winni nadal pracują i ta PATOLOGIA kręci się dalej...
PA-TO-LO-GIA
@miszczumsc: Hamuj się z tą PiSowską nienawiścią ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wspaniałe czasy nastały, w których piętnuje się chęć poprawy, a złodziei, cwaniaków i malwersantow nawet w mediach chroni.
Zaraz się okaże, że nagonka na samych lekarzy to pikuś, bo brali 40% uposażenia wpisanego w papier, a resztę "szpital" w osobie dyrektora, czy tam innej osoby decyzyjnej.