Koniec programu "Państwo w państwie" w Polsacie. Zdjęte po 15 latach
Program "Państwo w państwie" zniknie od jesieni z anten Polsatu i Polsat News ustalił nieoficjalnie portal WirtualnemediaPoludnik20
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Program "Państwo w państwie" zniknie od jesieni z anten Polsatu i Polsat News ustalił nieoficjalnie portal WirtualnemediaPoludnik20
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@Milegodniawszystkim: NIe, właśnie w Polsce nie da się żyć, bo mało kto przestrzega przepisów ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
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