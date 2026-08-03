Ale polaczki jesteście krótkowzroczni. Patrzycie tylko przez pryzmat totalnie źle zrealizowanego programu o Konfiturze, ale nie widzicie ile dobrego przyniósł program całościowo od zmian w prawie, naprawy urzędniczych absurdów, nagłaśniania patologii, piętnowania bezczynności władzy i pobłażania przestępcom aż po wywieranie publicznego wpływu na zepsute sądownictwo i w efekcie doczekanie się sprawiedliwych wyroków w tym udowodnienie niewinności po latach spędzonych w więzieniu po niesłusznym skazaniu. Wielka szkoda, bo program miał też ogromny walor Pokaż całość