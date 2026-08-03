Otrzymaliśmy nagranie zatytułowane: "Piesi wtargnęli na przejście dla pieszych"
Kierowca, autor nagrania: "- Masz szczęście, że z dziećmi jadę..!!"spere
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Kierowca, autor nagrania: "- Masz szczęście, że z dziećmi jadę..!!"spere
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Komentarze (88)
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Dzieciom współczuję osoby ojcowskiej.
Dramat... typ sam na siebie donosi i nawet o tym nie wie....
To nie jest brudstan jakis
W Szwajcarii choćbyś chodził po pasach z zamkniętymi oczami, albo się starał, żeby Cię potrącili (bez biegania, itp.), to i tak by Ci się nie udało.
To ja już nie muszę patrzeć, wiadomo że Mercedes