Spotkałem niedawno w Karkonoszach ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )



Powiem tak: to jest super komandos świata owadów! Większość znanych nam owadów przechodzi przeobrażenie niezupełne (młode są podobne do starych) lub zupełne (larwa wygląda całkiem inaczej niż dorosły). Tu natomiast mamy do czynienia z nadprzeobrażeniem, gdzie jest kilka dodatkowych stopni rozwoju, pozwalających oszukać ofiarę, zinfiltrować jej gniazdo i wyżywić się jej potomstwem oraz zgromadzonymi dla niego zapasami. Niewiele stworzeń to Pokaż całość