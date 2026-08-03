Pasożytniczy chrząscz samodzielnie podrabia sygnał chemiczny kwiatów
Cykl życiowy oleicy krówki zależy od jednego zdarzenia - kontaktu z pszczołą samotnicą. Larwa musi uczepić się przelatującego owada, by ten zaniósł ją do gniazda, gdzie zje jajo gospodarza i zapasy. Jak jednak trójpazurkowiec (larwa pierwszego stadium) zachęca pszczołę do kontaktu?Lifelike
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Komentarze (9)
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Powiem tak: to jest super komandos świata owadów! Większość znanych nam owadów przechodzi przeobrażenie niezupełne (młode są podobne do starych) lub zupełne (larwa wygląda całkiem inaczej niż dorosły). Tu natomiast mamy do czynienia z nadprzeobrażeniem, gdzie jest kilka dodatkowych stopni rozwoju, pozwalających oszukać ofiarę, zinfiltrować jej gniazdo i wyżywić się jej potomstwem oraz zgromadzonymi dla niego zapasami. Niewiele stworzeń to
Ot, dzieje się bo może. Natomiast poziom skomplikowania tego kwantowego syfu w tej symulacji jest rzeczywiście czasem zaskakujący.