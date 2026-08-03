Zamiast konkurować, zrobili kartel. UOKiK wlepia 136 mln zł kary sprzedawcom cią
Jedenastu lat potajemnych ustaleń, sztucznej rejonizacji i zmowy cenowej potrzebował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, by rozbić twardy kartel dystrybutorów maszyn rolniczych w Polsce. Prezes UOKiK nałożył rekordowe kary finansowe na spółkę AGCO oraz ośmiu dealerów marek Valtra, Fendt oraz MaFXMAG
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Komentarze (33)
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W rzeczywistości chodzi wyłącznie o zysk kapitalucha.
Rozumiem nieograniczoną chciwość kapitaluchów, ale proli kibicujących temuż słabemu państwu i dzikiemu wolnemu rynkowi (tzw. kapitalistów bez kapitału) nie zrozumiem nigdy, gdyż są jak kurczaki głosujący na KFC.
Paradoksalnie kapitalizm działa wyłącznie w połączeniu z silnym państwem, redystrybucją, progami podatkowymi i
@czerwonykomuch: Jedne kapitaluchy promują dziki wolny rynek i deregulacje żeby państwo nie wtrącało się w ich zmowy cenowe, a drugie kapitaluchy zajmują się 'lobbowaniem' i płacą państwu za pisanie prawa pod siebie, wprowadzanie coraz większych regulacji i zwiększanie interwencjonizmu żeby rozwijać swoje monopole, podwyższyć próg wejścia w rynek do
Ew. jak ktoś będzie fikał, to można go zniszczyć w mafijne sposoby.