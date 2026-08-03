78% wniosków w Czystym Powietrzu to pellet. Branża proponuje nową ulgę podatkowa
To rozwiązanie może przyczynić się do wyeliminowania z rynku słabej jakości paliwa i zachęcić do opalania domów pelletem. Chodzi o ulgę podatkową, z której mogliby skorzystać Polacy, którzy opalają swoje domy pelletem, ale tylko tym najwyższej jakości. Zyskałoby nie tylko środowisko, ale także gospoFXMAG
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Komentarze (64)
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Jeżeli obecnie produkuje się za mało pelletu, to jak dojdą kolejne piece nim opalane ceny sięgną kosmosu, a już są absurdalne. Palić drzewem w kominku - czyste zło, opalać
Ale czy w tym wszystkim chodzi o ekologię??? ¯\(ツ)/¯
Nikt nie karze wszystkim w kraju dawać cen z kosmosu, olczyk nie narzuca cen małym producentom i tartakom, bo teraz prawie każdy tartak produkuje własny pellet, ale co z tego jak tona po 2300 i idzie w górę.
Winne są dopłaty, dajesz dotacje na cokolwiek to ceny montażu tego i wszystko z tym związane idzie do góry 2x, po tym zapotrzebowanie urosło niesamowicie a dodatkowo rząd zmniejszył wycinkę w kraju
Ciekawe co szkopy wymyślą jak im chinole zabiorą zyski z motoryzacji. Jak będą próbowali utrzymać gospodarkę kosztem państw ościennych.
Donald im na pewno w tym pomoże.
Czyli Polskę przerasta zbijanie trocin do kupy?
A jak jest to drogi i na zapisy (ʘ‿ʘ)
Drzewo ścięte, przemielone na wióry, a potem posklejane - super eko. Proszę, oto dotacja xD
Kupcie pellet i zobaczcie jakiej on jest jakosci, tam potrafi byc zmielony plastik i guma.