HAHA, właśnie chciałem kupić pelet na zimę 2200 PLN + dostawa i typ mówi Panie będzie tylko drożej w tym roku, bierz pan póki jest. Pytam się czemu taki drogi? No co pan telewizji nie oglądasz, odpadu nie ma a 40 000 piecy zamontowali w zeszłym roku ekstra. A pytam ten pelet to polski? No nie. XD to co już za granicą odpadu nie ma? Ale to certyfikowany!