UE przedłużyła dobrowolne skanowanie prywatnych czatów do 2028
Parlament Europejski przegłosował przedłużenie wyjątku od dyrektywy ePrivacy, tzw. Chat Control, do 3 kwietnia 2028 roku. Platformy mogą dobrowolnie skanować prywatne wiadomości w poszukiwaniu materiałów CSAM metodą haszowania, mimo krytyki dotyczącej prywatności i braku kontroli sądowej.real_scoria
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Komentarze (7)
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Znamy to też z naszego podwórka - mamy przecież podniesiony VAT w ramach wyjątku i na chwilę.