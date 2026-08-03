Alert RCB dotarł do mieszkańców dobę po rosyjskim ataku rakietowym
W nocy z 28 na 29 lipca rosyjska rakieta Ch-101 spadła na pole pod Lublinem, a syrena zawyła ponad cztery minuty po uderzeniu. Alert RCB dotarł do mieszkańców dopiero po ponad dobie, z wadliwym linkiem, który zablokował rządowy serwer. Eksperci apelują o wdrożenie technologii Cell Broadcast.real_scoria
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Komentarze (37)
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https://www.gov.pl/web/rcb/komunikat---sms-y-podszywajace-sie-pod-alert-rcb
I nadal ta informacja jest na portalu rządowym.
@real_scoria jesteś bezczelnym manipulatorem i kłamcą a wykopki wykopują
- To że mogą być było wiadomo przez 1,5h - nie zdecydowali się włączyć syren.
- To że jest w polskiej przestrzeni powietrznej było wiadomo przez 11 minut. Włączono syreny 3 minuty po uderzeniu.
- To że leci w naszą stronę wiadomo było jeszcze kilka minut wcześniej (nawet ukraiński myśliwiec gonił rakietę i zawrócił 20 sekund przed polską granicą, żeby jej nie przekroczyć).
Jeśli syreny włączyli, bo mogą wlecieć rakiety,
W SKRÓCIE
Ile czasu było na wysłanie komunikatu? 11 minut.
Ile