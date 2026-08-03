Pokaż całość

- To że mogą być było wiadomo przez 1,5h - nie zdecydowali się włączyć syren.- To że jest w polskiej przestrzeni powietrznej było wiadomo przez 11 minut. Włączono syreny 3 minuty po uderzeniu.- To że leci w naszą stronę wiadomo było jeszcze kilka minut wcześniej (nawet ukraiński myśliwiec gonił rakietę i zawrócił 20 sekund przed polską granicą, żeby jej nie przekroczyć).Jeśli syreny włączyli, bo mogą wlecieć rakiety,