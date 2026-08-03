Weryfikacja wieku w UE uderzy w Linuksa i custom romy. Wymagany będzie...
Weryfikacja wieku w UE będzie wymagać sprzętowego poświadczenia, a to może być problem dla osób korzystających z Linuksa i niestandardowych wersji Androida, ponieważ portfel tożsamości nie będzie obsługiwać prawidłowo ich urządzeń. " Sprzętowe poświadczenie to nie opcjonalny dodatek, lecz wymóg".jestemjakijestem1212
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Komentarze (49)
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@verres: A mają jakąś opcję nienarażając się na kary?
Zbędne utrudnienie nazywane ułatwieniem. Ekstremistyczna lewica w formie.
utrudnienie dla promila userow z dziwnymi systemami i customowymi telefonami dla ktorych niekompatybilnosc to pewnie chleb powszedni
@puretech: Ale odróżnij geeka piszącego soft od zwykłego usera :-) Oni tak to zrobią... że będzie działało a typowy użytkownik nie będzie sobie tym zawracał głowy...