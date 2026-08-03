Tutaj mimo bolszewickiego podejścia do kontroli to internetowi może wyjść na dobre. Power userzy po prostu nie będą korzystać z serwisów, które zgodzą się na współpracę z rządem UE. Jest to szansa na powstanie zamkniętych for internetowych jak było na początku internetu. Wbrew pozorom może się to odbić czkawką facebookowi, redditowi, wykopowi itp.