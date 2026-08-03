Powinno się wsadzać od razu po złamaniu pierwszego zakazu. Trzeźwy czy pijany - nieistotne. A następnie naliczać koszta utrzymania w więzieniu, z przymusem odrobienia ich po wyjściu. Tak by działał normalny kraj. To nie jest przestępstwo, które można popełnić przypadkowo lub przez pomyłkę. To trzeba chcieć. Powinno się takich ludzi odseparować od społeczeństwa.