Pijani kierowcy z sądowym zakazem trafią za kraty? Rząd chce zmian w przepisach
Kierowca z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów, który będzie jechał po alkoholu lub narkotykach, otrzyma bezwzględną karę więzienia - wynika z projektu ustawy, do którego dotarła "Rzeczpospolita"freedomseeker
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Komentarze (57)
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- standardowy wyrok za jazdę po alko/narko + recydywa to x 2 + kara finansowa w wysokości nie mniejszej niż koszt utrzymania tego robaka + przepadek auta
- profilaktyczna odsiadka na 30 dni w przypadku tylko naruszenia zakazu + kara finansowa która zrekompensuje koszt odsiadki + przepadek auta
@marpic: to jest sedno problemu. Od mieszania herbata nie zrobi się słodsza. Trzeba egzekwować te przepisy, które już są.