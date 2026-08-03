Obowiązkowa 1/3 kobiet we władzach dużych spółek giełdowych. Ustawa podpisana
Płeć "niedostatecznie reprezentowana" ma zajmować 1/3 miejsc w zarządach i radach nadzorczych dużych spółek (>250 pracowników) - wynika z nowej ustawy, wdrażającej dyrektywę UE Women on Boards. Celem regulacji jest zwiększenie równości szans kobiet i mężczyzn - podkreśla resort sprawiedliwości.Skarbiec_Biz
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Komentarze (110)
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Tak, najwyraźniej kobiety jako grupa społeczna są po prostu upośledzone ¯\(ツ)/¯
Szkoda strzępić ryja.
Dajcie jeszcze trochę dla Hutu, trochę dla Tutsi (i te sprawy #pdk), kogoś bez nogi, bez zęba i z grupą inwalidzką, co by się czuł mniej wykluczony.
A ubóstwa się nie da dyrektywą? Ten tego i tak
@Krzewiciel_prawdy: teoretycznie się da, ale crab mentality nie pozwoli prolom żyć po ludzku.
@Shuwaks: prezes i tak by te pieniadze wyprowadzal i tak. to jak konfederacje twierdza, ze jakby nie zus to by pracownicy wiecej zarabiali.
Do tej pory w zarządach i radach
@jagoslau:
Lepiej bym tego nie
Zadziwiające jest też jak społeczeństwo i politycy robią z kobiet grupę niezdolną do osiągnięcia czegokolwiek, wręcz stawiając je na tym samym poziomie jak osoby niepełnosprawne czy nawet niżej. Czaicie to? Zakładacie ze wspólnikami firmę, która po latach z--------u osiąga sukces i się rozwija. Dochodzi