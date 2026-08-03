Ten wymóg w jednej chwili zaorze wszystko co osiągnęły kompetentne kobiety i sprowadzi je do poziomu "tej, co siedzi z nadania", albo "tej, co jest tu tylko dlatego że ma p#zdę". To bardzo prosty mechanizm. Jeśli zaczniesz kogoś wsadzać na wysokie stanowisko z powodu jakichś odgórnych wydumanych ustaleń a nie z powodu kompetencji i umiejętności danej osoby - to ta osoba natychmiast traci wszelki szacunek.



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