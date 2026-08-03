ZUS wykreśla składki po 25 latach. Nawet 1,5 mln zł może po prostu przepaść
Przez kilkanaście albo nawet 25 lat człowiek pracuje, co miesiąc odprowadza składki i widzi rosnący kapitał na koncie wPIAN--A_A--KTYWNA
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Przez kilkanaście albo nawet 25 lat człowiek pracuje, co miesiąc odprowadza składki i widzi rosnący kapitał na koncie wPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (64)
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@C233: @jestemprzeciw: Przymiotnik dodany do rzeczownika zmienia jego znaczenie a czasami zaprzecza jego znaczeniu. Sprawiedliwość społeczna zaprzecza wielu zasadom zwykłej sprawiedliwości i wprowadza dużą dozę wygodnej relatywizacji.
Sprawiedliwość musi być oparta na prawdzie. Sprawiedliwość społeczna za ważniejsze uznaje społeczeństwo. Cokolwiek interpretator będzie
W jaki sposób ten system ma się utrzymać?
@Creamfields: To że te głąby nie rozumieją że 2 bandy faszystów je*ią ich na zmianę to jedno. Ale żeby po rok po tym jak zostali okradzeni nadal był kwik że wszystko z obniżonym ZUS-em to śmieciówka, PPK są super a najlepiej to jeszcze odłożyć coś w IKE, to już
@bossssob: A co ci się nie podoba w PPK i IKE?
@bossssob: o, kolejny nieuk ekonomiczny
- 1 dzień w polsce
- 45lat potwierdzonej na lewym papierku pracy "na wUkrainie"
Państwo polskie rucha cię w zad. Nie zrzucaj winy na Ukraińców.