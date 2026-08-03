Swoją drogą kibicuję Pani Aldonie, bo chce udać się z tą sprawą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i myślę, że to dobre miejsce na sądzenie się z ZUS, bo ta piramida finansowa prawa człowieka jawnie i uporczywie narusza, może jak wypłacą kilka mld zł odszkodowań, to im się polepszy.