Ministerstwo żąda od fundacji ojca Rydzyka 210 mln zł. Pozew czeka w sądzie
Ministerstwo żąda od fundacji ojca Rydzyka 210 mln zł. Pozew czeka w sądziePIAN--A_A--KTYWNA
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Ministerstwo żąda od fundacji ojca Rydzyka 210 mln zł. Pozew czeka w sądziePIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (37)
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Jakie konsekwencje mogę wyciągnąć?
mamy znalezisko, nie raz juz wykop udowadnial ze naglasnianie tematu, ruch medialny itp potrafi zwrocic na cos uwage, nikt nie umarl jak pisalem od sprawy majtczaka, zarobkow lekarzy itp pojecie "wykop efekt" tez nie wzial sie z niczego i zapewniam ze zaden wykopek nie stracil rodziny przez to.
@Danuel: No właśnie pytanie czy dostanie. W kolejce masz już sporo "własnych" podmiotów które przytuliłyby zarówno kasę jak i odbiorców RM.
Ministerstwo żąda od fundacji ojca Rydzyka 210 mln zł. Pozew czeka w sądzie