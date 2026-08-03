Elon Musk podważa sens kształcenia lekarzy!
Elon Musk przekonuje, że w ciągu trzech lat roboty mogą wykonywać operacje lepiej i taniej niż chirurdzy!PIAN--A_A--KTYWNA
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Elon Musk przekonuje, że w ciągu trzech lat roboty mogą wykonywać operacje lepiej i taniej niż chirurdzy!PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (131)
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Heilujący Elonik nie zrobił ŻADNEJ z tych rzeczy. PayPal i Tesla zostały założone przez innych, z PayPala to Muska wywalono hehe w kosmos. SpaceX to natomiast zasługa geniuszy, którzy tam pracują, a nie rzucającego modnymi słowami Elona.
@KingaM: ale takie roboty chirurgiczne już są np. Smart Tissue Autonomous Robot (STAR) co więcej w domenie robotyki przoduje CHRL a oni się nie chwalą swoimi osiągnięciami, znając ich mają już pewnie coś lepszego niż goście z USA
Za trzy lata będziemy mieli pełne autonomiczne samochody (tesli)
za trzy lata będziemy mieli hyperloop (pamięta ktoś?)
za trzy lata będziemy osiągniemy AGI
za trzy lata wylądujemy ludzi na Marsie
za trzy lata będziemy połączeni z komputerem przez neuralink
autonomiczne samochody mialy jeszcze same wymieniac baterie a potem same podlaczac sie do ladowarki i w dodatku kosztowac tylko 20000USD, ladowanie dragonami (na Marsie, ale na Ziemi tez) mialo sie odbywac na silnikach, Pravda miala oceniac wiarygodnosc zrodel informacji, Falcon Heavy i pozniej Starship mialy zrobic rundke wokol ksiezyca.. mozna wyliczac i wyliczac jego nietrafione pomysly. no ale tak to jest, odwazny i bogaty debil 100 razy sprobuje i
@LM317K: (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■) ale technologia już jest od dawna, ale cały biznes blokują kwestie prawne, kto weźmie odpowiedzialność za ewentualne błędy ¯\(ツ)/¯ robot STAR - Smart Tissue Autonomous Robot jest dostępny od kilku lat (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■) pierwszą samodzielną operację jelita przeprowadził w 2016r (⌐ ͡■
Kasta będzie bronić
@brudny_boks:
Oho, NA PEWNO!