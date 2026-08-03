W Polsce będzie tak, że owszem, roboty będą wykonywać operacje, ALE pod nadzorem konowała, co za tym idzie, konował będzie siedział przed komputerkiem i nadzorował 10 robotów na raz i zarabiał już nie milion, ale 10 milionów na rok. Natomiast jak robocik popełni błąd, to naturalnie konowałowi się nie oberwie, bo przecież ich odpowiedzialność nie dotyczy - lobby konowałskie nie da sobie zrobić krzywdy w kraju dykty i kartonu nasiąkniętego moczem ¯\(ツ)/¯