Wstrząsające fakty o prosektorium warszawskiego szpitala. "Syf i malaria"
Ciała niektórych pacjentów zmarłych w szpitalu na Banacha leżały w prosektorium tak długo, że dochodziło do ich głębokiego rozkładuPIAN--A_A--KTYWNA
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Ciała niektórych pacjentów zmarłych w szpitalu na Banacha leżały w prosektorium tak długo, że dochodziło do ich głębokiego rozkładuPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (9)
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@Wacek1991: Nawet nie rodzinie. Przecież ciało w głębokim rozkładzie wydziela chociażby pewne zapachy, trupi jad nie wspominając nawet już o jakichś rzeczach wizualnych tym, że to ciało puchnie pod wpływem gazów itp Przecież trzeba być jakimś totalnym masochistą niezrównoważonym psychicznie żeby świadomie do tego doprowadzać.
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