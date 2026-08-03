Grzać temat w nieskończoność. My obywatele nie możemy się godzić na rozkradanie publicznych pieniędzy przez mafię w białych rękawiczkach. Potem nie ma na leczenie dla nas, szpitale zadłużone, likwidowane, zabiegi przesuwane.

Naszym obywatelskim obowiązkiem jest grzać temat, strajkować, patrzyć władzom na ręcę i wywierać presję, jaką tylko kto ma siły i możliwości wywierać.



Dopuki ABW się nimi nie zajmie... co pewnie się nie stanie, ale my musimy pamiętać co władza robiła.