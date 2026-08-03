Milionerzy w białych fartuchach
Milionerzy w białych fartuchach. Co dziesiąty radnylekarz zarobił ponad milionPIAN--A_A--KTYWNA
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Milionerzy w białych fartuchach. Co dziesiąty radnylekarz zarobił ponad milionPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (33)
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Naszym obywatelskim obowiązkiem jest grzać temat, strajkować, patrzyć władzom na ręcę i wywierać presję, jaką tylko kto ma siły i możliwości wywierać.
Dopuki ABW się nimi nie zajmie... co pewnie się nie stanie, ale my musimy pamiętać co władza robiła.
@real_scoria: Eeeh, ten skromny grosik zawsze wpadnie ...
@Kghjw: no i zarabia, lekarz za pełny etat na UoP ma 8-9k netto w szpitalu.
Pytanie więc teraz brzmi - jaki jest rozkład wśród lekarzy - nie radnych.