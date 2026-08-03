Volvo wycofuje system Lidar. Właściciele dostaną odszkodowanie .
W modelach EX90 i ES90 funkcja nie będzie działać mimo, że drogi czujnik fizycznie jest zamontowany. Producent w każdej chwili może aktualizacją zrobić cokolwiek z Twoim (?) samochodem. Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy...Buckshot_00
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Komentarze (38)
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@Buckshot_00: mocno nietrafione. Czujniki w autach były, ale nie działały. Po aktualizacji softu nadal tam są i nadal nie działają.
@HeniekZPodLasu: oni na cenzurowanym ? nie iwem jak eu ale w stanach chyba nic nie mogą sprzedawać bo to firma powiązana z wojskiem chińskim
Bo sam czujnik to za mało, skoro nie mają oprogramowania, które nigdy nie zostało ukończone.
@hadzia: tak, a o co chodzi? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Co za idiotyczny opis. W tym przypadku właśnie na odwrót, wycofano siez tego co miano dać w przyszłości. Lidar nie dostarczał żadnej funckjonalności i w przysżłosci też nie bedzie jej dostarczał. No ale szur szur.
Wykopki znowu oburzone na kapitalizm i wolny rynek gdzie można dymać klientów bo to Korporacje ustalają warunki ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://wykop.pl/wpis/86875353/hej-francuskie-start-engine-stopaotestuje-oautach-
Tak "ładnie" opisujecie nowe pojazdy i ciekawostki to może byście łaskawie napisali kilka pięknych artykułów jak po cichu tylnymi drzwiami wprowadzono swego rodzaju dożywotni "abonament" opłacany producentowi za korzystanie z tych pojazdów oraz bycie na łasce
Każdy z nasz ma swoje wojenki. Wesprę Cię tylko słowem. Pewnie mało. Ale ja mam cele, które muszę osiągnąć i są większe niż moje trollowanie na wypoku. W kluczowych momentach też się przyda twoje minimalne wsparcie. Powodzenia.
Zagrożenie jest realne i należy je monitorować, przeciwdziałać.
Ale co do zasady jest też możliwość przeciwna - że producent znacznie poprawi lub rozwinie oprogramowanie. Mnie to spotkało, gdy w czasie akcji serwisowej z zaskoczenia ASO aktualizując soft znacznie poprawiło działanie tempomatu. Po prześledzeniu wyposażenia okazuje się, że był sprzedany jako z aktywnym tempomatem ale działał tak sobie jeśli chodzi o adaptacyjność. Po aktualizacji znacznie się