Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy...

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Zagrożenie jest realne i należy je monitorować, przeciwdziałać.Ale co do zasady jest też możliwość przeciwna - że producent znacznie poprawi lub rozwinie oprogramowanie. Mnie to spotkało, gdy w czasie akcji serwisowej z zaskoczenia ASO aktualizując soft znacznie poprawiło działanie tempomatu. Po prześledzeniu wyposażenia okazuje się, że był sprzedany jako z aktywnym tempomatem ale działał tak sobie jeśli chodzi o adaptacyjność. Po aktualizacji znacznie się