Morawy Południowe w Czechach. Region wystawnych pałaców, klimatycznych miast i w
Piękne pałacowe wnętrza możnych rodzin można podziwiać w miejscowościach Lednice, Valtice (te są UNESCO) czy Slavkowie. Nas urzekły jeszcze klimatyczne miejscowości Mikulov czy Znojmo. Skarby Południowych Moraw dopełniają winnice i winne piwniczki we Vrbicach czy Nechorach.lukasz-piernikarczyk
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Komentarze (22)
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Ceny biletów dotyczą podstawowych tras. Tras w niemal każdym pałacu jest kilka.
Pałac Lednice
bilet normalny: 300 Kč ≈ 53zł
Pałac