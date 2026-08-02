Linux przekroczył 10 proc. udziału w Ameryce Północnej
Linux właśnie osiągnął wynik, na który jego społeczność czekała od lat. Według najnowszych danych StatCounter udział systemu w rynku desktopowych systemów operacyjnych w Ameryce Północnej przekroczył w lipcu 10 proc. i wyniósł dokładnie 10,61 proc.ochucki
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Komentarze (16)
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@pasta_alla_carbonara: Nigdy nie było inaczej... jaki byłby powód żeby crawlery chodziły pod Windows??? Ktoś byłby takim masochistom żeby używać Win do tych celów? A to właśnie platforma Windows najbardziej spadła.
To na co warto zwrócić uwagę to trend jest dość wyraźny od 4 miesięcy. Wątpię też, żeby nagle (bo to jest nagle - 4 miesiące), ludzie się przesiedli z Win na Lin. Ciekawy
Android to dystrybucja Linuxa.
Windows 11 to zła koncepcja systemu, a Mikromiękki brnie w nią coraz głębiej.
Jak by nie komentować pochodzenia udziałów