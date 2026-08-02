A w takich Indiach to Linux od dwóch a nawet trzech lat nie spada poniżej 12% (obecnie niemal 15%)! Historia z kategorią 'unknown' pokazuje, jak wybiórczo są traktowane te statystyki - jeszcze trzy miesiące temu prawie 20% ruchu internetowego był niewiadomego pochodzenia. Gdy udziały Windowsa spadły poniżej 60%, nagle to >20% rozdysponowano proporcjonalnie pomiędzy Linux/Windows/macOS. Jednocześnie Statcounter zarzeka się, że filtrują boty, crawlery i inne takie.



Jak by nie komentować pochodzenia udziałów Pokaż całość