Nie wiem jak u Was ale u mnie w mieście jeszcze nigdy nie widziałem tylu negroidów, hindusów. Kto ich wpuszcza i na jakiej podstawie? Może by januszex nie musiał Polakowi godnie płacić bo ma 3 ciapatych na jego miejsce?

Jaka partia się temu przeciwstawi ale nie ma nic do Ukraińców? Jest taka?