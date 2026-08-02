Słupsk. Banda Kolumbijczyków brutalnie pobiła taksówkarza. O mały włos nie...
W nocy z sobotę na niedzielę grupa Kolumbijczyków brutalnie pobiła taksówkarza w Słupsku. Jak wynika z relacji w mediach. Karaibski temperament w pełnej krasie.open-ai
- #
- #
- #
- #
- #
- 99
- Odpowiedz
Komentarze (99)
najlepsze
Przyzwyczaimy się do tego ubogacania
;)
@WIbracyjny: "pobliskich zakładach mięsnych oni właśnie pracują"
Który to janusz ich nasprowadzał?
@wjtk123: Najbardziej znaną osobą z Kolumbii jest Pablo Escobar więc trochę nie rozumiem czego ludzie oczekują. Później następuje wielkie zdziwienie dlaczego w USA na przykład lubią Polaków a nie imigrantów z innych stron świata xD
Jaka partia się temu przeciwstawi ale nie ma nic do Ukraińców? Jest taka?
@rotaredom: W mieście z którego jestem było ich całkiem sporo, ale imbecyl który ''ogarnia im pracę'' wysłał ich chwilę przed tym jak mogli legalnie pracować więc po prostu straż graniczna zaczęła
Ano tak, to Polska B, wystarczy powiedzieć Vinatusca i nie było tematu xD
@Vacheron: Nic dziwnego, na ich miejscu też bym się bał. Wyobraź sobie, że jesteś taką nawet niech ci będzie stereotypową białą blondynką/brunetką drobną ładną z dużym biustem i nagle mijasz typów którzy prawdopodobnie ślinią się na twój widok tak, że za chwilę się odwodnią prawdopodobnie. Do tego mówią w innym języku, są więksi i silniejsi z