Dramat w kolejce po lody. Agresywny pies zaatakował dziecko
Zgroza! W Zwierzyńcu potężny pies rasy american bully rzucił się na czteroletniego chłopca i boleśnie go pogryzł.CasueI
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Zgroza! W Zwierzyńcu potężny pies rasy american bully rzucił się na czteroletniego chłopca i boleśnie go pogryzł.CasueI
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Komentarze (30)
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Wyjsc w tym kraju spokojnie na lody z dzieckiem, ja p------e, co za dramat z tymi z-----i psiarzami...
Po plaży biegają dwa psy i srają na piasek (co prawda, właścicielka zbiera te klocki, no ale mimo wszystko).
Z kolejnymi dwoma Yorkami chodzą ich właściciele po plaży jak z małym dzieckiem - wszystko im pokazują i cały czas komentując do pieska (A tu zobacz..., A tu nie, tu nie wolno... A tu jakie Ryki pływają....)
Coś poszło mocno nie tak.
@Adwokat_Vanessa_Smaruj-Rogala: Lewactwo nazywa to "postępem".