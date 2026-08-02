Wczoraj byłem nad miejskim zalewem.



Po plaży biegają dwa psy i srają na piasek (co prawda, właścicielka zbiera te klocki, no ale mimo wszystko).



Z kolejnymi dwoma Yorkami chodzą ich właściciele po plaży jak z małym dzieckiem - wszystko im pokazują i cały czas komentując do pieska (A tu zobacz..., A tu nie, tu nie wolno... A tu jakie Ryki pływają....)



Coś poszło mocno nie tak.