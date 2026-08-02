O cholera, ponad 2 doby ciągłego pływania. To naprawdę wyczyn. Szczerze podziwiam.



Swoją drogą, ciekawe co w tym temacie będzie dziać się dalej. Czy przepływanie Bałtyku pójdzie w ślady himalaizmu?

Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk latem. Czy teraz wyzwanie zostanie przeniesione na zimę? Kto będzie pierwszy?

A może następny śmiałek postanowi płynąć bez tlenu? Jedząc tylko samodzielnie złapane ryby? Bez wody pitnej?