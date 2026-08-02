Polak dokonał niemożliwego. Przepłynął Bałtyk. Spędził 55 godz. w wodzie
Cztery razy wracał z morza bez upragnionego sukcesu. Raz przez kapryśną pogodę, innym razem przez względy zdrowotne. Tym razem się udało. Bartłomiej Kubkowski w niecałe 55 godzin przepłynął Bałtyk wpław ze Szwecji do plaży w Dziwnowieadamg666
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Komentarze (28)
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https://www.youtube.com/watch?v=_UXU7w2c4Rw
Swoją drogą, ciekawe co w tym temacie będzie dziać się dalej. Czy przepływanie Bałtyku pójdzie w ślady himalaizmu?
Bartłomiej Kubkowski przepłynął Bałtyk latem. Czy teraz wyzwanie zostanie przeniesione na zimę? Kto będzie pierwszy?
A może następny śmiałek postanowi płynąć bez tlenu? Jedząc tylko samodzielnie złapane ryby? Bez wody pitnej?
a srau?