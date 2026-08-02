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W ramach pracy czasem jestem na oddziałach psychiatrycznych i to co się tam wyprawia od personelu po lekarzy to spotkać osoby empatyczne i w ogóle które faktycznie się nadają do tej pracy to może 5%. Na resztę to tylko splunąć można jak widać jak traktują ludzi.. Przykry obraz polskich psychiatryków. do tego gnojenie ludzi w pakiecie, no bo przecież każdy miał na początku życia te same karty cnie.Zresztą w