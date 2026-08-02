Pacjent był przypięty pasami przez 43 godziny. W sali było ok. 40 st. C
Pacjent szpitala psychiatrycznego w Lublinie był przypięty pasami do łóżka przez 43 godziny. Najwięcej pytań budzi właśnie długość tego unieruchomienia. Mężczyzna był przywiązany do łóżka niemal dwa dni podczas fali ekstremalnych upałów. W szpitalnych pawilonach nie ma klimatyzacji, a temperatura wymotvik
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Komentarze (114)
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Z drugiej zaś strony gotuje się we mnie aż para uszami uchodzi. Lot nad kukułczym gniazdem czy też diagnoza: niezgoda, o chorobie której nie ma czyli schizofreni bezobiawowej... Psychiatrzy powinni bardzo uważać by im jaki pacjet nie odszedł w zaświaty...
Z trzeciej strony lekarzyny to na dzień dzisiejszy najbardziej pogardzana grupa
W ramach pracy czasem jestem na oddziałach psychiatrycznych i to co się tam wyprawia od personelu po lekarzy to spotkać osoby empatyczne i w ogóle które faktycznie się nadają do tej pracy to może 5%. Na resztę to tylko splunąć można jak widać jak traktują ludzi.. Przykry obraz polskich psychiatryków. do tego gnojenie ludzi w pakiecie, no bo przecież każdy miał na początku życia te same karty cnie.
Zresztą w
@PiersiowkaPelnaZiol: No tylko tutaj facet faktycznie zmarł, skarga będzie od rodziny, więc może potraktują to inaczej.
@
Kojarzycie ten moment w opowiadaniach z obozów nazistowskich kiedy do ludzi docierało że już nie mają żadnych praw?
To nie pierwsza tego typu sytuacja. Wystarczy poczytać na FB czy forach, co piszą
@Schwarzfahrer: dokładnie niestety tak to często wygląda. Winna jest ta cała reszta. Kto dziś słabszemu poda ręke, potrzyma świat który wali się na głowe, podniesie krzyż? Każdy powie "idź precz, idź się lecz". W końcu całkiem zniszczony człowiek trafia w opiekę psychiatry, a ten często niewiele może już pomóc.