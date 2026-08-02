Żabki? To ten genialny biznes gdzie franczyzobiorca wszystkim ryzykuje i musi brać towar którego nie chce i nie zejdzie. Sam miałem okazję widzieć ile towaru zapakowanego w plastik ląduje w koszach na śmieci bo termin się skończył. Dziwne było tylko to że nawet żaden kloszard czy Janusz biznesu tego plastikowego jedzenia nie chciał. To znaczy że musi być serio beznadziejne. Ciekawy jestem jeszcze tego co wymyśla następne aby jeszcze więcej cyrku się Pokaż całość