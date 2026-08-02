Błąd w systemie Żabki dawał ogromne rabaty. Część sklepów zamknięta
W niedzielę system promocyjny Żabki zaczął naliczać przypadkowym produktom duże, nieplanowane rabaty przy kasach. Część franczyzobiorców wolała czasowo zamknąć sklepy niż sprzedawać towar poniżej ceny. Firma zapowiedziała analizę przyczyn incydentu.real_scoria
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Komentarze (71)
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Pracuje po stronie IT w dokładnie takim samym obszarze (pricing). Prosta sprawa, prosty discount tylko testu zabrakło, jakiegokolwiek. Absolutnie każdą nową "promkę" należy albo dać komuś innemu do sprawdzenia czy
No i dali zadanie do ai - zwiększ sprzedaż.
@Wardegas: "ai" w sensie "another indian" ? ( ͡º ͜ʖ͡º)
Przez moment ceny w Żabce zostały urealnione i nagle takie skowyt...
Człowiek czyta i nie wierzy. Absurdy typu "pracuje z mężem po 12h 7 dni w tygodniu i zarabiamy łącznie 3tys. zl. Ale sprzedamy dom, doinwestujemy sklep i wtedy na pewno sie uda".