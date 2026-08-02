Bartłomiej "Foka" Kubkowski przeszedł do historii. Polak przepłynął Bałtyk
Bartłomiej Kubkowski zrealizował cel i ukończył próbę przepłynięcia Morza Bałtyckiego wpław Sportowiec wszedł na plażę wrafal-czajka
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Bartłomiej Kubkowski zrealizował cel i ukończył próbę przepłynięcia Morza Bałtyckiego wpław Sportowiec wszedł na plażę wrafal-czajka
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (35)
najlepsze
A przepłynął go, bo jak już wlazł i pomyślał że jak wylezie to znów będzie nad polskim morzem, w jakimś Mielnie czy coś - to tył zwrot i płyniemy byle dalej...
W takim syfie sie żle plynie
może niech już lepiej AI pisze artykuły...
Komentarz usunięty przez autora
Komentarz usunięty przez autora