YouTube zaostrza zasady. Koniec z zalewem treści z AI
YouTube doprecyzowuje zasady programu partnerskiego i ogranicza zarobki na masowo generowanych, sztampowych filmach z syntetycznym lektorem i grafiką AI, zwanych AI slop. Narzędzia AI nadal wolno wykorzystywać do montażu czy napisów, liczy się jednak oryginalność i wkład twórcy.real_scoria
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Komentarze (24)
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Wyświetlenia generują pieniądze, a pieniądze to zysk zarówno dla kanałów jak i samego YT.
Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie xd
ZAWSZE chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze.
https://www.youtube.com/post/UgkxxLHEv1q7v_3k7Iaycfd_DHfNlwBFzo9F
Korporacja która nie usuwa reklam-scamów nagle wielce dotknię AI slopem
https://youtube.com/playlist?list=PLATeumx3uvFc
GTA San Andreas, ale gdyby akcja odbywała się w "realnym świecie".
W te filmy autor poświęca dużo czasu i wysiłku.
To
Czy też naciąganie na bitcoiny przez jakiegoś czarnobrodego ćwoka. 🤬
Po za tym są też kanały, których kontent to w 100% AI a mimo to nikt normalny nie nazywa tego slopem.