Aż 16 medali, w tym 10 złotych z takim dorobkiem Rycerska Kadra Polski zakończyła tegoroczne Mistrzostwa Świata IMCF w Danii. To najlepszy wynik w historii biało-czerwonych i kolejny dowód na to, że Polacy należą do światowej czołówki sportowych walk rycerskich.