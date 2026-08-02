Rycerska Kadra Polski zdobyła 16 medali na mistrzostwach świata.
Aż 16 medali, w tym 10 złotych z takim dorobkiem Rycerska Kadra Polski zakończyła tegoroczne Mistrzostwa Świata IMCF w Danii. To najlepszy wynik w historii biało-czerwonych i kolejny dowód na to, że Polacy należą do światowej czołówki sportowych walk rycerskich.darosoldier
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Komentarze (8)
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Dwa należą do Kateryny Umiarovej, byłej kapitan ukrainy w zawodach. W tym roku była w polskiej kadrze
@chigcht: 16 medali.
w Czikago Lewy strzelił dubleta!