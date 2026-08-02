Suno przegrało proces Sąd uznał że narusza prawa autorskie
Niemiecki sąd przyznał rację GEMA w sporze z twórcami muzycznego AI Suno. Udowodniono, że sztuczna inteligencja trenowała na chronionych utworach. Wyrok oznacza konieczność zapłaty odszkodowania i może skutkować zablokowaniem usługi na terenie Unii Europejskiej.SprzedawcaBiblii
- #
- #
- #
- #
- #
- 41
- Odpowiedz
Komentarze (41)
najlepsze
No nic, kolejna rzecz do vpna w najgorszym razie.
już widzę, jak będziesz się łączył z vpnem, żeby produkować AI slopa xd
@real_scoria:
Nie olewamy.
Ale wolałbym żeby w Polsce to AI rozjechało ZAiKS.
@buont666: Ale nie dlatego, że kochamy AI tylko tak nienawidzimy ZAiKS-u ( ͡° ͜ʖ ͡°)
W 2020 roku amerykański muzyk i prawnik Damien Riehl, we współpracy z programistą Noahem Rubinem, stworzył algorytm, który wygenerował i zapisał na jednym dysku twardym wszystkie możliwe kombinacje 8-nutowych melodii (w określonej oktawie i przestrzeni). Wyszło tego około 68 miliardów kombinacji.
Tak, wiem ;] nie patentowali dla siebie, uwolnili...
Jest
@apfi: no jak szczędzisz kilka złotych, żeby kupić, to się nie dziw.
Na ai slopie, który z czasem będzie super jakości, będą zarabiać inni, a Hans będzie pił pod mostem, bo go 5 lat temu w------i z Volskwagena
Największy ból d--y mają "artyździ" sami mający na kontach kilkladziesiąt "COVERÓW" będących w gruncie rzeczy tym samym.
@Almagest: na pewno beda? w USA juz maja precedens mowiacy ze utworom wykonanym w pelni przez AI nie mozna przypisac copyrightu - wszystko obecnie dziala w szarej strefie liczac ze nikt nie sprawdzi ze ktos sobie przypisal prawa autorskie do utworu ktory z definicji jest w domenie publicznej. ;p
Thaler v Perlmutter