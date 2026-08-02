Kojarzycie AJ the polishamerican? Miał ostatnio jakis program na YT - mięczaki czy jakoś tak, gdzie wybierał osoby do przemiany fizycznej i psychicznej. AJ był bardzo pod wrażeniem jednej kobiety, która generowała kawalki w AJ (brzmiało jak z SUNO). Gość myślał, że ona jest taka zdolna (i umie w te kąkjutery) i z tego powodu ją wybrał do dalszego etapu. Śmiech na sali, przecież to może zrobić nawet dziecko :D