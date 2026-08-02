Wiceprezes NFZ instruował szpital. Jego żona jest tam wicedyrektorką
Na ujawnionym nagraniu Marek Augustyn podpowiada placówce, jak poprawić wniosek o ok. 100 mln zł. Wcześniej był jej wicedyrektorem, dziś zastępczynią dyrektora jest jego żona. NFZ twierdzi, że konsultacja była merytoryczna, a opinia końcowa negatywna.Palinek
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Komentarze (13)
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Piszesz ze politycy kradna srodki publiczne no i fajnie ale znalezisko nie jest o tym w ogole :p
Nepotyzm bo wicedyrektorem jest zona aczkolwiek troche brak dowodow matactwa w tej sprawie poza wzmianka ze tak jest
A ze wiceprezes nfz pomaga poprawic blednie wypelniony wniosek szpitala to co zlego? z tym nie mam jako obywatel problemu tak dlugo jak wniosek jest sensowny i normalnie rozpatrzony, w koncu szpital i