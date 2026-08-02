Ale to afera jest o nepotyzm czy pomaganie we wniosku? Czy po prostu lekarze sa klilalni wiec krecenie afery bez afery?



Nepotyzm bo wicedyrektorem jest zona aczkolwiek troche brak dowodow matactwa w tej sprawie poza wzmianka ze tak jest



A ze wiceprezes nfz pomaga poprawic blednie wypelniony wniosek szpitala to co zlego? z tym nie mam jako obywatel problemu tak dlugo jak wniosek jest sensowny i normalnie rozpatrzony, w koncu szpital i Pokaż całość