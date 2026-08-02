Reprezentacja Polski w finale pokonała USA 3:2.
Komentarze (57)
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Kwiiii- niszowy sport, kwiii- niszowy sport, KWIIIIIIIIIII ( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tymczasem siatkówka to 5 albo 6 najpopularniejszy sport na świecie, który jest popularny w dużych krajach jak np. Stany Zjednoczone, Brazylia, Rosja, Japonia, Francja, Włochy itp. Same te kraje dają blisko miliard ludności na świecie, ale po prostym
50 lat temu 3 miejsce na mundialu. Tyle. Drabinka lujów nam się wylosowało i przy pierwszym mocniejszym przeciwniku nas zmietli - a uważany jest skład Górskiego za topke.
Siano jakie idzie z państwowej kasy na piłke jest przeogromne, ale z tego siana korzysta promil ludzi w Polsce.