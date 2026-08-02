Uwielbiam kwik spłakanych patusiarzy spod znaku piłki nożnej za każdym razem, gdy siatkarze albo inni sportowcy osiągną sukces.

Kwiiii- niszowy sport, kwiii- niszowy sport, KWIIIIIIIIIII ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Tymczasem siatkówka to 5 albo 6 najpopularniejszy sport na świecie, który jest popularny w dużych krajach jak np. Stany Zjednoczone, Brazylia, Rosja, Japonia, Francja, Włochy itp. Same te kraje dają blisko miliard ludności na świecie, ale po prostym Pokaż całość