Ludzie się dziwią, dlaczego tam buczy, a w Unii nie buczy xD

Bo u nas rząd i naród jest nad biznesem, tam biznes rządzi.

Przypominam, że Dupont [Hamerykański] skaził całą planetę i co? Nico, firma dalej działa w najlepsze i nikomu się nic nie stało xD