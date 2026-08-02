Mieszkasz w cichej okolicy, a za płotem stawiają TO - DATA CENTER
Oglądając to, człowiek jednak zaczyna doceniać europejskie normy. W USA stawiają gigantyczne Data Center tuż przy domach. Efekt? Ciągłe buczenie i wibracje 24/7. Mieszkańcy nie mogą nawet posiedzieć w ogródku. Pozew już w toku.mirekwirek
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Komentarze (85)
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Nie powinno być na to zgody i przyznam szczerze, że widząc jakie zasoby pochłania AI nie obrażę się jeśli w takiej formie to jebnie ( ͡° ͜ʖ ͡°) I to mimo, że dość wygodnie
Różne rzeczy widziałem, w tym przemysłowe instalacje chłodzące, również w data center i takich odgłosów nie wydawały nawet w upały.
Może i jest coś spieprzone, ale jak już się zjeżdżają telewizje, to nie za bardzo się spieszą by to naprawić.
Ciekawe skąd wodę biorą i prąd i czy mieszkańcy odczuwają skutki zwiększonego zapotrzebowania tego datacenter.
W sumie kij z
@adrian-xuu: Przecież HVAC jest tak istotne z punktu widzenia data center, że twoje zdanie w jakimś stopniu jest autozaprzeczeniem.
To jakby powiedzieć, że "to wina złego silnika, a nie samego samochodu".
Bo u nas rząd i naród jest nad biznesem, tam biznes rządzi.
Przypominam, że Dupont [Hamerykański] skaził całą planetę i co? Nico, firma dalej działa w najlepsze i nikomu się nic nie stało xD
@Project_Yi: Które? Te ratujące automotiv?