Udział absolwentów kierunków inżynieryjno-technicznych spadł z 19 do 18 proc.

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I bedzie spadal dalej, bo n----------z 5 lat ciezkich studiow, gdzie czesto przez 4 lata nauki mozesz zapomniec o ustawieniu zajec, tak by miec chociaz jeden dzien poza weekendem wolny. Do tego uczelnie nadal ksztalca w stylu pruskim, wszystko na pamiec na blache, kolokwium drugie kolokwium egzamin, czesto w sesji po kilka egzaminow z przedmiotow do ktorych na pol roku dostajesz 500 stronnicowego