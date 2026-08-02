Uczelnie kształcą nieprzydatnych specjalistów. Rośnie luka kompetencyjna
Polskie uczelnie kształcą coraz więcej specjalistów, ale struktura wybieranych kierunków nie odpowiada potrzebom nowoczesnej gospodarki. Aż 47 proc. absolwentów to studenci nauk społecznych. Udział absolwentów kierunków inżynieryjno-technicznych spadł z 19 do 18 proc.zwyklychlopakszary
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Komentarze (96)
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bo matematyka to prawacki wymysł , której nie obchodzą zaimki, płcie czy rasy. a na społecznych wymyślisz cokolwiek byle j----o w białych hetero mężczyzn i doktorat w kieszeni
Pracy dla osób z różnych nisz nauk inżynieryjno-technicznych jest całkiem sporo. Wbrew pozorom, nie jest trudne przeszkolenie człowieka o sporej wiedzy technicznej. W ubiegłym roku szukałem pracy - 1/3 aplikacji zakończyła się kontaktem, ale na stwierdzenie, że chcę więcej netto niż wynosi płaca minimalna brutto, to zapadała niezręczna cisza.
UW w tym przoduje... 30-40% jego kierunków to zwykła mina dla młodych.
@konkarne: Samo to, że ktoś skończył studia to jedno. Problemem jest też ta mentalność którą widać czasami na wykopie u całkiem sporej części osób w stylu skończyłem/skończyłam studia i mi się należy, więc zamiast zacząć robić cokolwiek w życiu to ci ludzie nie robią nic bo nie w tym kierunku się kształcili
I bedzie spadal dalej, bo n----------z 5 lat ciezkich studiow, gdzie czesto przez 4 lata nauki mozesz zapomniec o ustawieniu zajec, tak by miec chociaz jeden dzien poza weekendem wolny. Do tego uczelnie nadal ksztalca w stylu pruskim, wszystko na pamiec na blache, kolokwium drugie kolokwium egzamin, czesto w sesji po kilka egzaminow z przedmiotow do ktorych na pol roku dostajesz 500 stronnicowego
No ale czego się spodziewasz w kolonii upadającej zachodniej cywilizacji? niedługo inżynierów w fachu to będziesz miał tylko w Chinach i Indiach (tak bo k---a tez idą do przodu).
@Grymas-Tysiaclecia: Coś Ci się Wyszyński przywidziało, albo podlinkuj tą ofertą i zobaczymy co jest grane, bo mocno w nią wątpię. Pensjami rektorów w takim np. Krakowie to nawet jakiś czas temu była oburzona GW. Zresztą nie ma czegoś takiego jak ''rektor na wydziale''.
https://archive.ph/1s4wP
Ale tak liderów biedronek masz zdecydowanie więcej.
Niech ci sie wiedzie