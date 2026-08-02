Onet niedługo padnie na pysk. Mój kolega tam pracuje i w zasadzie cała firma tylko się zastanawia kto zaraz poleci.

10% pracowników co roku w korelacji z umierającą widownią, bo podobno tylko ludzie powyżej 40 roku życia tam wchodzą, a większość to emeryci. Za 10 lat ich nie będzie albo ktoś ich kupi kanibalizując portale.