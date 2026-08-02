Śmierć kobiety to koszmar, śmierć facecików to statystyka
Onet rozpacza, że aż 2 z 10 ofiar to kobietyOsobaSnusiarska
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Onet rozpacza, że aż 2 z 10 ofiar to kobietyOsobaSnusiarska
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Komentarze (54)
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Należy również dać ukłony płci pięknej, która generalnie jest infantylna i ograniczona poznawczo. Łatwo nimi manipulować ¯\(ツ)/¯
@jagoslau: dzietność za okupacji była wyższa, aktualnie mamy najniższą dzietność w historii
10% pracowników co roku w korelacji z umierającą widownią, bo podobno tylko ludzie powyżej 40 roku życia tam wchodzą, a większość to emeryci. Za 10 lat ich nie będzie albo ktoś ich kupi kanibalizując portale.
Tu jest jakoś inaczej?