Przyjrzeliśmy się zarobkom w czołowych 60 szpitalach w Polsce i kwotom przeznaczanym tam na tzw. usługi obce. Ogromne wzrosty płac i wydatków na usługi obce robią wrażenie. W polskich szpitalach obowiązuje "syndrom JSW". Płaci się niektórym ponad miarę, nie myśli o efektywności zatrudnienia, a jak