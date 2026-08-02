Lista szpitali z rekordami płac. Kwoty zadziwiają nawet branżę
Przyjrzeliśmy się zarobkom w czołowych 60 szpitalach w Polsce i kwotom przeznaczanym tam na tzw. usługi obce. Ogromne wzrosty płac i wydatków na usługi obce robią wrażenie. W polskich szpitalach obowiązuje "syndrom JSW". Płaci się niektórym ponad miarę, nie myśli o efektywności zatrudnienia, a jakairaG
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Komentarze (5)
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Po liczbie personelu? Bo raczej nie po wysokości kontraktu.
Moze dzisiaj, @dr_Batman (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)