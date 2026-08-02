Kaucja za butelki trafi prosto na kartę. Rusza sieć nowych automatów
Operator systemu kaucyjnego planuje zainstalować w Polsce cztery tysiące nowych butelkomatów, które zwrócą kaucję bezpośrednio na kartę płatniczą, bez papierowych bonów. Urządzenia mają stanąć najpierw w Warszawie, a potem w innych dużych miastach i miejscowościach turystycznych.real_scoria
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Komentarze (77)
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https://wykop.pl/link/7950201/podatek-od-kaucji-za-zwrocone-butelki-i-puszki-fiskus-nie-odpusci
Podatek od kaucji za zwrócone butelki i puszki. Fiskus nie odpuści
@panpromo09: Jest to projekt PiSu z 2021-2022 roku.
@Imie_Lukasz_Nazwisko_PoTacie: "ulega awarii", ogólnie te gównomaty mają jakiś limit, a potem jak są pełne, to wtedy musi przyjść smutny pracownik i te smutne butelki zabrać. I ogólnie wtedy jest ta "awaria". Ja
@Imie_Lukasz_Nazwisko_PoTacie: Fajnie by było, gdybyś przed gdyby stawiał przecinek. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Komentarz usunięty przez moderatora
@dark5: Jakie podchody? Zysk z kaucji jest opodatkowany na zasadach ogolnych i z tego co sie orientuje nie ma planow zeby cokolwiek w tym temacie zmieniac. Bo i po co?