ja dałem sobie spokój, co przychodzę do butelkomatu to kolejka plus każdy z pięcioma dużymi worami, butelkomat się zapełni i trzeba czekać na pracownicę aż wymieni worek, trzeba dodać że śmierdzi piwskiem i szczochami, nie mam godziny albo dwóch aby czekać w kolejce aby oddać butelki... To już lepiej nadgodziny w pracy wziąć xD Clown koorwa world xD