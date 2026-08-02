82 lata temu Niemcy zgładzili tysiące Romów w Auschwitz
W nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 roku Niemcy zamordowali w komorach gazowych Auschwitz-Birkenau około 4,3 tysiąca Romów i Sinti, likwidując tak zwany obóz cygański. Łącznie podczas wojny zginęło około pół miliona Romów i Sinti. Od 2011 roku w Polsce obchodzimy tego dnia Dzień Pamięci o ich Zagładzie.real_scoria
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Komentarze (29)
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Dziwna nacja.
Gazeta z 1927 roku (2 strona)
@rotaredom: nikt nie pytał
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