No i ... wiadomo co. Ja tego święta nie obchodzę, za to obchodzą mnie marnowane miliony na fundusze sprawiedliwości, integracji na nich. Jak same elity tam kradną i się nie wstydzą (Don Vasyl, ojciec wieeeeeeeelkiej gwiazdy Viki Gabor to samo - mafia "na wnuczka").