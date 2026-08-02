Kościół to już się uwłaszczył na amen, bo ktoś kiedyś uznał, że w ramach robienia KK dobrze, trzeba oddawać ziemię czy rekompensaty za ziemię skonfiskowaną w czasie reformy rolnej.



Tymczasem rachunek jest zupełnie inny, za stulecia pasożytowania kleru na narodzie polskim czy szerzej mieszkańcach obecnych ziem polskich KK powinien być zlicytowany do ostatniego ornatu. Niestety Polacy są masowo zaczadzeni dymem z kadzidła i bronią swojego okupanta.