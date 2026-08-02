2% PIT na rzecz wybranego kościoła zamiast obecnego Funduszu Kościelnego
Każdy podatnik PIT miałby prawo zadeklarować w rocznym zeznaniu podatkowym przekazanie 2% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranego kościoła lub związku wyznaniowego wpisanego do rejestru MSWiA. Deklaracja miałaby być w pełni dobrowolnaadriansi
- #
- #
- #
- 47
- Odpowiedz
Komentarze (47)
najlepsze
@mr-robot78: ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
@kasza332: O czym Tusk nie wiedział obiecujac likwidacje funduszu.
- po pierwsze to FK nie powstał jako "dodatek" dla KK tylko rekompensata za skradziony majątek. Można się spierać o wycenę. Ale zastępowanie tego jakąkolwiek daniną od wiernych to zwykłe złodziejstwo. Bo jakbyś należ do lokalnego kółka wędkarskiego, państwo by Ci z------o staw, ale ramach "rekompensaty" pozwoliło członkom z PIT-u finansować zrzuty na kółko żebyście ten staw odkupili.
- po drugie uważam
A POpis co jakiś czas puszcza tematy fundusz kościelny , gej, małżeństwa, aborcja..., żeby troski wyborcy POPisu miały się o co sprzeczać, zamiast zająć się poważnymi tematami np. jak wygląda służba zdrowia
Ustawodawca nie bierze pod uwagę tych ktorzy nie wierzą w Jezuska strzelającego piorunami
Piorun strzelił obok ciebie a ty nie wierzysz ze to jest znak od
A co z "wyznaniem" niewierzących? Ich światopogląd się nie liczy? Jeśli nie chcą dać opcji pominięcia tego podatku, to niech umożliwią jego przeznaczenie na OPP.
@Imagination: Ja nie chodzę „na świetlicę, mecz ani na cokolwiek innego”, a tam, gdzie chodzę, płacę sam.
Zaraz będą wyć "kto podnosi rękę na Kosciół, podnosi rękę na Polskę".
No i pyk w Kieleckiem i Rzeszowskiem PiS 75 procent.
Tymczasem rachunek jest zupełnie inny, za stulecia pasożytowania kleru na narodzie polskim czy szerzej mieszkańcach obecnych ziem polskich KK powinien być zlicytowany do ostatniego ornatu. Niestety Polacy są masowo zaczadzeni dymem z kadzidła i bronią swojego okupanta.