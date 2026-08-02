Treści generowane przez AI muszą być oznaczone. Nowe przepisy weszły w życie
Od 2 sierpnia użytkownicy muszą być wyraźnie informowani, jeśli komunikują się AI, a nie człowiekiem, chyba że wynika to jasno z okoliczności, bo internauta świadomie korzysta np. z ChatGPTsnorli12
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Komentarze (43)
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Nie pamiętam imienia i nazwiska, więc dałem Marek Kowalski, ale kurde, bot przedstawia się imieniem i nazwiskiem?
Do tego czasu licze ze predko pojawia sie wtyczki ktore to zrobią za strony.
Wygenerowane przez AI
ofc państwa ma wywalone ale jak ktoś obrazi owsiaka to nagle i typa w