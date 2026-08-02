nie prwoadze własnej działalności dzie muszą do mnie co chwile różni klienci dzwonić tym bardziej na prywatny number mam zablokowane połączenie od nieznajomych telefonów z poza listy i po problemie ale jak ktoś ma małą firme i co chwile ma telefony od różnych osób to wtedy już nie można tak łatwo pozbyć sie problemu z tymi oszustami ;/

ofc państwa ma wywalone ale jak ktoś obrazi owsiaka to nagle i typa w Pokaż całość