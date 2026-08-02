I to też rozleniwia te które i tak mają płacone za dużur normalnie z pensji z naszych podatków.

Wyobrażacie sobie że u was w pracy robicie coś na odpierdziel na 30% dopóki nie przyjdzie do was bonus 300% pensji?

Przecież byście bardzo szybko zostali wywaleni



I z własnych doświadczeń niestety wiem że warto dopłacić bo jak się te podstawowe położne zachowują to jest jakiś TURBO dramat!

Ten system wymaga aby suweren pacjent Pokaż całość