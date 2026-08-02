3000 zł za dodatkową opiekę. Nielegalne cenniki w szpitalach
Nawet 3 tys. zł za dodatkową opiekę pielęgnacyjną, 650 zł za pobyt osoby bliskiej na oddziale, 1 800 zł za indywidualną opiekę położnej. Kobiety coraz częściej są gotowe płacić za dodatkowe usługi związane z porodem, a szpitale chętnie z tego korzystają.Kolekcjoner_dusz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 80
- Odpowiedz
Komentarze (80)
najlepsze
Wyobrażacie sobie że u was w pracy robicie coś na odpierdziel na 30% dopóki nie przyjdzie do was bonus 300% pensji?
Przecież byście bardzo szybko zostali wywaleni
I z własnych doświadczeń niestety wiem że warto dopłacić bo jak się te podstawowe położne zachowują to jest jakiś TURBO dramat!
Ten system wymaga aby suweren pacjent
@Let_Me_2_Be: ależ teoretycznie masz xD na wyjście z porodówki dostałam ankietę satysfakcji. Po każdym porodzie, różne placówki. Pytania były tak skonstruowane, że nie dało się udzielić odpowiedzi w taki sposób, by móc wskazać obszary, gdzie obsługa pacjenta na oddziale kulała.
Co jest w tym pakiecie za 1800zl położnej? Prócz
Za pierwszym razem byłem w pracy. Za drugim trwało to 30 min.
Traktowanie nas jak ludzi było gratis, nie trzeba było za to dopłacać ( ͡° ͜ʖ ͡°)
W tej cenie, jako osoba towarzysząca, jeżeli chodzi o jedzenie, to
Komentarz usunięty przez autora