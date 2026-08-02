Dyrektor ujawniła zarobki szefa SOR. Ale tylko nielicznym
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Złotowie Aneta Kaufka ujawniła wysokość wynagrodzenia szefa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Problem w tym, że informację tę przekazała wyłącznie członkom Zarządu Powiatu Złotowskiego.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (28)
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brakuje jeszcze tego cyrku w restauracji... ile kosztuje posiłek ... cena na priv :D
Komentarz usunięty przez autora
I coś czuję że nie będzie to żaden ze składników KO.
Uspokoję cię.... Z twoich podatków rządy opłacają boty harvestujace dane z forów i dobrze wiedzą jakie są nastroje. Stąd też pomysł na kontrolę internetu.... Na to już nie wpadłeś jak widzę.
Coś czuję że