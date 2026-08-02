Mało wam było KSeF? Fiskus czeka na pliki JPK CIT
TL;DR: JPK CIT w skrócie Od 2026 r. kolejne firmy są obejmowane obowiązkiem wysyłania do skarbówki JPK CIT elektronicznych ksiąg rachunkowych i ewidencji środków trwałych. Wdrożenie odbywa się etapami, podobnie jak KSeF. Według raportu Grant Thornton prawie 60% firm nadal nie jest gotowych.the-great-reset
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Komentarze (32)
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Jak będzie to w kosztach, to US nic do tego, koszt i tyle.
Nasze Urzędy Skarbowe są pierwsze w tępieniu lokalnych biznesów i promowaniu przekazywania wszystkiego w zagraniczne ręce
@FuzzyWuzzy_: JPK CIT dotyczy spółek, czyli wszystkich korpo obecnych w Polsce. Pod CIT podpada mniejszość polskich firm.
@bugg:
Ma wady i zalety. Niestety niesie spore ryzyko nadużyć.
@encopenco: jak ktoś ma 300 faktur miesięcznie to powinien mieć odpowiedni program do obsługi, w większości da się to już zaznaczyć.