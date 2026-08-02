Standardowo, w tym kartonowym państwie inwigilacja jest dla zwykłych szarych obywateli oraz małych i średnich firm. Szkoda, że tak skrupulatnie i dociekliwie nie prześwietlili ochrony zdrowia. Tam przez dekady można było robić wałki na miliony i wyłudzać publiczne pieniądze, tworzyć jakieś sztuczne etaty, wpisywać fikcyjne godz. i jakimś dziwnym trafem, wszystko to umknęło czujnej uwadze organów państwowych. Szpitale opłacane z naszych podatków nie musiały nawet raportować godz. pracy lekarzy do NFZ, za Pokaż całość