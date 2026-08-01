obecni maturzyści będą się bić o miejsce pracy na oddziałach

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Tak jest w praktycznie każdym zawodzie. Wiem, że umysł lekarza tego nie ogarnia, ale jak jest konkurencja to kandydat do pracy musi udowodnić, że się nadaje i jest lepszy od pozostałych. A nie pracodawca kandydatowi.W takim IT, nawet w czasie największego boomu, trzeba było się wykazać doświadczeniem/umiejętnościami. Pracodawcy bili się o DOBRYCH informatyków, a nie o każdego. Były