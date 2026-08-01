Nawet prywatne płatne studia lekarskie mogą być opłacane w 100% przez podatników
Studenci na płatnym kierunku lekarskim jako jedyni mają gwarant tego, że koszty ich studiów zostaną pokryte w 100% przez podatnika pod warunkiem, że przepracują 10 lat w swoim zawodzie. Później ci studenci wchodzą do zawodu, w którym braki kadrowe pozwalają im trzymać szpitale za pysk i zarabiać 70kqwdas435
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Komentarze (37)
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Wyborca PO to stan umysłu.
@pan_Ropuch: a po cichu dawał lekarzom milionowe zarobki. Wybory zarówno PO i Pisu to ameby.
Nie mówię czy to dużo, czy mało po prostu zwracam uwagę na fakt.
Po co takie clickbaity wrzucać?
@gimnazjumqqq:
Tak jest w praktycznie każdym zawodzie. Wiem, że umysł lekarza tego nie ogarnia, ale jak jest konkurencja to kandydat do pracy musi udowodnić, że się nadaje i jest lepszy od pozostałych. A nie pracodawca kandydatowi.
W takim IT, nawet w czasie największego boomu, trzeba było się wykazać doświadczeniem/umiejętnościami. Pracodawcy bili się o DOBRYCH informatyków, a nie o każdego. Były
I przypominam od 3 lat rządzi twój wymarzony Tusk może pora zacząć mówić o nim?
Już nawet w najbardziej skorumpowanym corpo, po trzech latach, prezes byłby do odstrzału za osiągnięcia.