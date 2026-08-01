Drogi RAM zmusił Microsoft do odchudzenia Windows 11
Ceny pamięci RAM osiągnęły absurdalny poziom, a Windows 11 na komputerach z mniej niż 16 GB pamięci działa ociężale. Microsoft zapowiada, że do końca 2026 roku zmniejszy zapotrzebowanie systemu na pamięć, aby komfortowo działał już przy 8 GB RAM.real_scoria
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Komentarze (92)
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to nie programista podejmuje decyzje co i jak ma działać
@Queze: Mi nie wystarczało. Ale od czego był HIMEM.SYS
Aczkolwiek w programowaniu nie istnieje coś takiego jak idealny kod bo zawsze się znajdzie coś do poprawy kosztem ogromnej ilości pracy.
@jednorazowka to nic nie da.