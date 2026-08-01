System jak system, sam Windows bez apek w tle, edge, webview, etc., nie zajmuje dużo, bo schodzi do 2,5 GB. Ale przy 8 GB nawet z posprzątanym systemem wystarczy odpalić przeglądarkę internetową i jakiegoś Photoshopa, muzyczka w tle/jakiś film na youtube to już z tego RAM nie zostanie za dużo. Gierki też swoje wymagają. Ogólnie wszyscy się rozbestsili z użyciem RAM. W Sumie tylko XP potrafiłam 250 MB RAM używać, a potem Pokaż całość