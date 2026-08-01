Podobno fotonów nie da się pokroić. Tym uczonym chyba nikt o tym nie powiedział
Fizycy z Uniwersytetu w Oslo opisują eksperyment myślowy (i matematyczny), który zaczyna się od bardzo prostego pytania: co się stanie, jeśli w trakcie odbicia fotonu od idealnego lustra nagle to lustro zniknie?koral_koloru_koralowego
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Komentarze (65)
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Nie. Efekt Casimira polega na czymś zupełnie innym, natomiast sami autorzy badania piszą o dynamicznym efekcie Casimira. To nie to samo.
Przeciwnie.
modele matematyczne mają to do siebie, że są ch... warte, słyszeliście o teorii strun?
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