Podstawą prawie każdego biznesu jest zarabianie, a nie darczynność.

Nikt nikogo w siatkę nie łapie do takiej pracy, sami ludzie się na to zgadzają.

Czy pracodawca da podwyżkę, czy też bonus, to zależy tylko od jego woli i konkretnej umowy o pracę.

Ukochane przez wykopków czasy komuny już dawno się skończyły. Już od dawna nie ma równości, a o zapłacie decyduje rynek, umiejętności i (częściowo) wykształcenie.

Każdy jest tym, kim umie być Pokaż całość