Auchan Polska z przychodem 10 mld zł i podatkami w Polsce w wysokości 1 mld zł
Jednocześnie swoim pracownikom oferuje 50 zł podwyżki bruttogimnazjumqqq
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Jednocześnie swoim pracownikom oferuje 50 zł podwyżki bruttogimnazjumqqq
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Większość tej kwoty to VAT ZUS i PIT, więc to trochę dziwne bo to tak naprawdę wydatki pracowników i klientów. Zazwyczaj do takich wyliczeń podaje się tylko podatek dochodowy, widać ktoś chce napompować potężne wspieranie gospodarki przez przedsiębiorstwa ;)
Oczywiście bez akurat tego sklepu nie byłoby tych wpłat ale może byłyby gdzieś indziej.
"Jeśli przyjmiemy, że Auchan Polska zatrudnia ok. 14 500 pracowników, to:
Miesięczny koszt podwyżek: 14 500 × 500 zł = 7 250 000 zł
Roczny koszt (12 miesięcy): 7 250 000 zł × 12 = 87 000 000 zł"
"Czyli można przyjąć, że podwyżka 500 zł brutto dla wszystkich pracowników Auchan kosztowałaby firmę około 105
@Pirs: Spokojnie! Najważniejsze i tak jest żebyś robił zakupy w Dino i nie dał zarobić tym złym Niemcom ( ͡° ͜ʖ ͡°) Wczoraj miałem okazję przeczytać komentarz napisany totalnie nieironicznie,
No proszę, płacą niemal 10 razy większe podatki niż mają zyski. Ciekawe.
Edit: Jednak tak( ͡° ͜ʖ ͡°) "Zapłacona nadwyżka podatku VAT osiągnęła poziom 295 mln zł, a podatek CIT przyniósł 21 mln zł. Natomiast łączna wartość zaliczek oraz obciążeń związanych z ZUS i PIT przekroczyła kwotę 419 mln zł."
Auchan Polska przedstawiła wyniki finansowe za 2025 rok.
Przychody spółki ze sprzedaży przekroczyły 10 793 mln zł. W tym okresie sieć odprowadziła do polskiego budżetu blisko 952 mln zł w formie podatków i danin, przekraczając poziom odnotowany w poprzednim roku.
Podatek od sprzedaży detalicznej wyniósł 121 mln zł, zapłacona nadwyżka podatku VAT osiągnęła 295 mln zł, natomiast podatek CIT wyniósł 21 mln zł.
Wzrosła również łączna wartość zaliczek i obciążeń związanych z
Nikt nikogo w siatkę nie łapie do takiej pracy, sami ludzie się na to zgadzają.
Czy pracodawca da podwyżkę, czy też bonus, to zależy tylko od jego woli i konkretnej umowy o pracę.
Ukochane przez wykopków czasy komuny już dawno się skończyły. Już od dawna nie ma równości, a o zapłacie decyduje rynek, umiejętności i (częściowo) wykształcenie.
Każdy jest tym, kim umie być
@stary_emigrant: Oczywiście, że tak. Masz tutaj 100% racji co wydaje mi się przynajmniej, że dla wszystkich powinno być generalnie bardzo jasne i logiczne. Natomiast problem jest taki, że według niektórych zagraniczne korporacje powinny być dobroczynne i każdy powinien im patrzeć na ręce w każdą stronę, ale za to na przykład nie powinniśmy patrzeć na ręce typowym januszom bo im się należy
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/auchan-zaplacil-w-polsce-cit-na-poziomie-0004-proc-przychodow/7wrs577