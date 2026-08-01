Aktywiści Greanpeace zdewastowali tabliczki z nazwami ulic w Warszawie
Rozumiem, że Policja się nimi zajmie? W Gdyni za zaklejenie "Placu Wolnej Ukrainy" prowadzono intensywne poszukiwania tego, co to zrobił. Tutaj jest podane jak na tacy, nic tylko wystawić mandacik, prawda?Edonik
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Komentarze (38)
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Proponuje żeby #niechktos zrobil projekt ustawy wymuszającej zeroemisyjność w codziennym życiu dla wszystkich eko zjebów.
Cóż za przypadek ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://rejestr.io/krs/180402/fundacja-greenpeace-polska
https://www.greenpeace.org/poland/o-nas/nasz-zespol/
zwykła patola
Te łby protestowały przeciw zaporze na granicy z Białorusią apelowały do Von der leyen o zablokowanie tej inwestycji.
,,Pani Przewodnicząca!
Apelujemy do Komisji Europejskiej o podjęcie wszelkich możliwych kroków w celu natychmiastowego wstrzymania budowy muru na polsko-białoruskiej granicy, który zniszczy unikatową przyrodę, zaszkodzi lokalnym społecznościom i nie rozwiąże kryzysu humanitarnego. Prace budowlane już ruszyły, dlatego sprawa jest bardzo pilna"
https://dzialaj.greenpeace.pl/nie-dla-muru