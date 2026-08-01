W rosji są palone hale magazynowe i non stop dochodzi do pożarów i to na ogromną skalę rafinerii, dlaczego tam nie protestują przeciwko wojnie, żeby nie wytwarzało się CO2? Czyżby nie atakowało się rączki która karmi? Przecież raz dwa mogą uratować planetę gdyby rosja się poddała, oddała tereny i zaczęła wypłacać reparacje, to przyniesie lepszy skutek niż bycie upośledzonym