Miesięczna pensja wystarczy na auto z salonu. Mamy nowe dane o zarobkach lekarzy
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na prośbę money.pl przygotował zestawienie 10 najwyższych wynagrodzeń miesięcznych w wojewódzkich placówkach medycznych w 2025 r. Jeśli chodzi o zatrudnionych na kontrakcie, numerem jeden była pensja wynosząca blisko 200 tys. zł.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (30)
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@Vinizius: To są jednak te same wykopki, które by innym kazały gruz jeść, bo jak ktoś ma lepiej, to tak ma być.
To są te same wykopki, które rajcują się tym, że średnie IQ w Afryce jest niższe, przez to czują się lepiej, jednak do głowy im nie przyjdzie że na tle innych
Nie można pozwolic aby temat rozszedł się po kościach