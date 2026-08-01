"Świat nie będzie lepszy, świat nie będzie dobry, jeśli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobil"

Świat nie rozliczył ani winnych rzezi Ormian, ani Hołodomoru, Akcji Polskiej. Katynia, Wołynia, Powstania Warszawskiego, zbrodni w Timorze Wschodnim, w Syrii, w Rwandzie, w Gazie. Bo świat nie jest dobry.