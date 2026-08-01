"Żaden z barbarzyńców nie poniósł odpowiedzialności. Mocny apel Nawrockiego"
"Świat nie będzie lepszy, świat nie będzie dobry, jeśli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobili - mówił Karol Nawrocki w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezydent wziął udział w uroczystościach upamiętnienia ofiar rzezi Woli."paramedix
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Komentarze (78)
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Marek Hłasko
Udział Ukraińców w tłumieniu powstania warszawskiego – zaangażowanie ukraińskich kolaborantów na służbie niemieckiej w zdławienie powstania warszawskiego w 1944 roku. ~ Wikipedia.
To tak jakby ktoś myślał, że SS Galizen siedziało na Ukrainie.
Świat nie rozliczył ani winnych rzezi Ormian, ani Hołodomoru, Akcji Polskiej. Katynia, Wołynia, Powstania Warszawskiego, zbrodni w Timorze Wschodnim, w Syrii, w Rwandzie, w Gazie. Bo świat nie jest dobry.
@BArtus: Tak, oni tylko gotowali grochówkę.